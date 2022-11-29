التلفزيون.. الوسيط المفضل لدى صغار ألمانيا

كشفت دراسة حديثة عن أن التلفزيون هو الوسيط المفضل لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و12 عاماً في ألمانيا. وأظهرت الدراسة - التي أجراها معهد «فورسا» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة التأمين الصحي الألماني «كيه كيه إتش» - أن 85% من الأطفال في هذه الفئة العمرية يفضلون بوضوح مشاهدة التلفزيون مقارنة بالوسائط الأخرى، بينما جاء في المرتبة الثانية الكمبيوتر اللوحي (63%) والهاتف الذكي (59%). وتنصح الخبيرة تانيا برونرت، من الاتحاد المهني الألماني لأطباء الأطفال والمراهقين، بعدم إتاحة مشاهدة الشاشات قبل سن الثالثة.