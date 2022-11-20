سويفت بعد أزمة تذاكر جولتها المقبلة: لن ألتمس عذراً لأحد

قالت نجمة الغناء الأميركية اللامعة، تايلور سويفت، أول من أمس، إن من «المؤلم» لها أن ترى معجبيها يكابدون من أجل الحصول على تذاكر حفلات جولتها المقبلة في الولايات المتحدة، رغم طمأنتها بأن بإمكان شركة تيكيت ماستر تغطية الطلب الكبير على التذاكر.

واشتكى كثيرون من المعجبين من أنهم انتظروا ساعات، وأُبعدوا مراراً عن موقع «تيكيت ماستر» على الإنترنت خلال عمليات البيع.

وأضافت سويفت (32 عاماً) في بيان على «إنستغرام»: «من المؤلم لي أن أرى أخطاء تحدث بلا مغيث». وتابعت «لن ألتمس عذراً لأحد»، لأن باعة التذاكر طمأنوا فريقها بأن بإمكانهم مواجهة قفزة في الطلب على تذاكر جولتها، وهي الأولى منذ خمس سنوات.

وذكرت «تيكيت ماستر» أنها واجهت اهتماماً غير مسبوق بجولة سويفت، وعملت بسرعة على حل مشكلات تقنية.

وقالت سويفت «أمر رائع حقاً» أن 2.4 مليون شخص حصلوا على التذاكر. وفي ما يتعلق بجولة تايلور سويفت، أشارت «تيكت ماستر» إلى أنها باعت مليوني تذكرة، الثلاثاء الماضي، خلال فترة المبيعات المسبقة، وهو رقم قياسي لفنان في يوم واحد.

وتعود تايلور سويفت، إحدى أشهر المغنيات الأميركيات، في جولة بعد أربع سنوات من انتظار معجبيها. ومع ألبومها العاشر الذي طُرح في 21 أكتوبر الماضي بعنوان «ميدنايتس»، دخلت سويفت تاريخ الموسيقى الأميركية مع احتلال 10 أغنيات منه كامل المراتب العشر الأولى في ترتيب «بيلبورد هوت 100»، في سابقة من نوعها.