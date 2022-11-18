هذا مافعله لص أمريكي جائع

بعد أن أحس بالجوع، اقتحم ديفيد ميلارا (22 عاما) مطعم "بيتزا هت"، في منطقة التسوق في ماناساس (الولايات المتحدة الأمريكية)، وتجاوز الزبائن، متجها إلى المطبخ، حيث قام بإخرج مواد غذائية من الثلاجة وبدأ في طهيها، أمام دهشة الموظفين، قبل أن يرفع جانب من قميصه ويكشف عن سلاحه مهددا بالتصرف في حال تم منعه من اعداد وجبته، وبعد أن أنهى اعداد البيتزا، أخذ اللص وجبته وترك المطعم.

وقام موظفو المطعم بإبلاغ الشرطة ولا سيما أن المتهم هدد موظفا آخر بالسكين بعد خروجه حين حاول الموظف مواجهته.

وقال موقع "بريستو بيت " أن الشرطة قامت بعدها بمساعدة مروحية بتفتيش المنطقة بحثًا عن لص الطعام الذي تم تحديد مكانه في اليوم التالي واعتقاله دون مقاومة تذكر. وتم اتهام اللص بالسرقة وينتظر محاكمته.