القذافي و"حفيده" في صورة حديثة.. فما هي قصتها ؟ (صورة)

انتشرت مؤخراً وبشكل واسع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قيل إنها تُظهر أحد أحفاد الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، الذي أطاحت به انتفاضة محلية في عام 2011.

وظهر في الصورة فتى في العقد الثاني من العمر، يرتدي قبعة سوداء، وتتشابه ملامحه مع ملامح معمر القذافي.

وجاء في التعليقات المرافقة، أن الصورة تُظهر أحد أحفاد القذافي. وأرفقت بعض المنشورات بعبارة "هذا الشبل من ذاك الأسد".

وحسب وكالة "فرانس برس"؛ فقد وجدت خدمة تقصي صحة الأخبار في الوكالة أن "هذه الصورة في الحقيقة معدّلة عن صورة للقذافي نفسه".

وكشف التفتيش عنها على محركات البحث، أن الصورة تتشابه عناصرها تمامًا -ما عدا الوجه المعدل- مع الصورة المتداولة.

وتُظهر الصورة الأصلية معمر القذافي نفسه في قمة عربية في الجزائر عام 1988، بحسب وكالة "غيتي" الناشرة لها.

وعَمِدَ ناشرو الصورة إلى تغيير ملامح القذافي ليبدو مَن في الصورة وكأنه فتى صغير يشبهه.