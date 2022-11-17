الكويت.. يطعن أمه بسكين حتى الموت



شهدت الكويت جريمة قتل مروّعة أمس بعد أن أقدم شاب على قتل والدته بطعنها حتى الموت، في منطقة أم الهيمان.

وقالت النيابة العامة الكويتية في بيان لها إنها تلقت بلاغا يفيد قيام شاب بتوجيه عدة طعنات لوالدته بسكين ما أودى بحياتها؛ وعلى الفور باشرت مناظرة جثة المتوفاة، ومعاينة مكان الواقعة، كما استجوبت المتهم ووجهت إليه تهمة القتل العمد، وقررت حجزه إلى حين استكمال إجراءات التحقيق.

وبحسب ما نشرته جريدة القبس، كان الشاب بحال غير طبيعية عند ارتكابه الجريمة في منطقة أم الهيمان، وأبلغت شقيقته وزارة الداخلية بأنه طعن أمه بسكين عدة طعنات حتى فارقت الحياة، وبعد ضبطه من قبل رجال المباحث أحيل إلى النيابة العامة.