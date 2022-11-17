ملك بلجيكا يبتكر طريقة غريبة لتشجيع منتخب بلاده في كأس العالم (فيديو)

ابتكر ملك بلجيكا طريقة جديدة وطريفة لتشجيع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

فقد تولى الملك فيليب ملك بلجيكا مسؤولية تدريب منتخب بلاده في فيلم كوميدي يهدف لجذب المشجعين لدعم المنتخب الوطني لكرة القدم.

وفي الفيلم القصير، يصل روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا الحالي إلى القصر الملكي ليجتمع بالملك ويرى متعلقات تظهر اهتمام الملك بكرة القدم بينها قميص يحمل الرقم واحد واسم الملك وحذاء خفيفا يحمل شعار المنتخب ومفكرة عن خطط اللعبة.

ويقول الملك "أعرف سبب وجودك هناك. إنه وقت الشياطين" في إشارة إلى لقب المنتخب البلجيكي الشياطين الحمر.

وبعدها يتوجه الملك إلى ملعب التدريب ويعطي تعليماته للاعب الوسط البارز كيفين دي بروين.

ووفق "سكاي نيوز عربية" يأتي الفيلم القصير على طريقة مقطع مصور لملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث بمشاركة الممثل دانيل كريج، بطل سلسلة أفلام جيمس بوند، للترويج لأولمبياد لندن 2012.