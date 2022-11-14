بالدوين يرفع دعوى جديدة في مأساة فيلم «راست»

رفع الممثل الأميركي أليك بالدوين دعوى قضائية على مسؤولة الأسلحة وثلاثة آخرين من أفراد طاقم التصوير، بسبب إطلاق النار المميت الذي شهده موقع تصوير فيلم «راست». وقُتلت في الواقعة مديرة التصوير هالينا هاتشينز برصاصة انطلقت من مسدس كان بالدوين يستخدمه في التدريب على أحد المشاهد خلال التصوير في ولاية نيو مكسيكو. ورفع بالدوين الدعوى في محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا كشكوى منبثقة عن دعوى رفعتها سابقاً واحدة من أعضاء طاقم الفيلم تتهم فيها بالدوين وآخرين. وتعد هذه واحدة من دعاوى كثيرة تتعلق بالمأساة التي وقعت في 21 أكتوبر 2021، والتي يجرى تحقيق جنائي بشأنها، وقد تؤدي إلى توجيه اتهامات في ولاية نيو مكسيكو. واتهم بالدوين في الدعوى الفرعية مشرفة استخدام الأسلحة في موقع التصوير هانا جوتيريز ريد، والمساعد الأول للمخرج ديف هولز، وموردة المعدات سيث كيني، ومسؤولة المعدات سارة زاكري.