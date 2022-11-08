إبداعات عربية في جمعية الإمارات للفنون التشكيلية

يتيح معرض «الخط العربي» الذي تستضيفه جمعية الإمارات للفنون التشكيلية ضمن فعاليات الدورة العاشرة من ملتقى الشارقة للخط، لزوّاره فرصة التجوال بين 25 عملاً لخمسة مبدعين عرب.

وتتنوّع أعمال المعرض - الذي افتتحه أمس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة عبدالله بن محمد العويس - بين مدارس عدة للمبدعين الخمسة المشاركين، وهم: تاج السر حسن (السودان)، وخليفة الشيمي وحسام عبدالوهاب (مصر)، ووليد الشامي (سورية) وخالد حنيش (العراق)، إذ تقدم اللوحات التي تنتمي إلى مدارس خطوطية متنوّعة رؤية فنّية لافتة تعكس تمرّس وخبرة الفنانين.

واستعرض الفنانون خلال افتتاح المعرض لمحة تاريخية حول الخطوط العربية المستخدمة في مضامين الأعمال من آيات قرآنية وأشعار وغيرها من النصوص.