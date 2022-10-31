تقرير: تويتر تعتزم زيادة سعر الاشتراك الشهري إلى 99ر19 دولار

كشف موقع " ذا فيرج" الأمريكي المتخصص فى أخبار التكنولوجيا عن اعتزام شركة "تويتر" زيادة سعر الاشتراك الشهري الاختياري إلى 99ر19 دولار، من 99ر4 دولار حاليا، وكذلك إطلاق ميزات جديدة، من بينها التحقق من المستخدم نظير دفع مقابل.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم، أن الخطة تقضي بأنه سيكون أمام المستخدمين الموثقين 90 يوما للتسجيل أو سيخسرون علامة التوثيق الزرقاء، وفق التقرير الذي نقل هذه المعلومات عن مصادر مطلعة، لم يذكر أسماءها .



وذكر "ذا فيرج" أنه تم إبلاغ الموظفين العاملين في المشروع بأنه سيتم فصلهم من العمل، إذا لم يلتزموا بالموعد النهائي لإطلاقه في 7 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.



بعد التقرير، استطلع المستثمر جايسون كالاكانيس آراء مستخدمي تويتر بشأن المبلغ الذي سينفقونه للحصول على علامة التوثيق، ومنحهم خيارات تبدأ من "لن أدفع" إلى 15 دولارا شهريا.



وقال مالك تويتر الجديد إيلون ماسك إن الأمر "مثير للاهتمام"، بعدما أجاب 7ر78% من الأشخاص المشاركين في الاستطلاع بأنهم لن يدفعوا مقابل الحصول على علامة التوثيق.



ولم يرد متحدث باسم "تويتر" على طلب موقع "ذا فيرج" للتعليق على التقرير.