هدية إلى مصر.. بعدسة هزاع المنصوري من الفضاء

إلى مصر وأهلها، أهدى رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، صورة مميّزة التقطها خلال رحلته بمحطة الفضاء الدولية، والتي تصوّر «أم الدنيا» من الفضاء.

وغرّد المنصوري، عبر حسابه على موقع «تويتر»، أخيراً: «إلى مصر وأهلها.. لكم منّا كل الحب.. أهديكم هذه الصورة التي التقطتها خلال مهمتي على متن محطة الفضاء الدولية، بمناسبة مرور 50 عاماً من العلاقات المميّزة بين بلدينا، متمنياً لكم دوام التقدم».

واختتمت الاحتفالية الكبرى بمرور خمسة عقود على العلاقات بين الإمارات ومصر، أول من أمس، والتي نظّمت في العاصمة القاهرة على مدى ثلاثة أيام بمشاركة لافتة من وزراء ومسؤولين ورجال أعمال ومثقفين وإعلاميين من البلدين الشقيقين، ناقشوا ماضي وحاضر ومستقبل البلدين الشقيقين بهذه المناسبة الغالية على قلب كل إماراتي ومصري.