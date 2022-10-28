برنامج حافل لمناسبة مئوية ديزني الأولى عام 2023

أعلنت استوديوهات ديزني الهوليوودية في لندن أمس، عن سلسلة أحداث ستقيمها في أوروبا العام المقبل لمناسبة الذكرى المئوية الأولى لإطلاقها، مع برنامج احتفالي يشمل أداء أشهر المقطوعات الموسيقية في تاريخ الشركة.



وفي 16 أكتوبر 1923، أسس والت ديزني شركة "ديزني براذرز كارتون ستوديو"، أول استوديوهاته للرسوم المتحركة.



وبعدها، عرفت الشركة التي ابتكرت خصوصاً شخصية "بامبي"، تنويعاً كبيراً في أنشطتها، بما يشمل خصوصاً مجمعات ترفيهية ومنصة للبث التدفقي.



وقالت نيكول مورس، نائبة رئيس قسم استراتيجيات العلامة التجارية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في "وولت ديزني كومباني"، خلال تقديم الأحداث المرتقبة للذكرى المئوية "خلال الأعوام المئة الماضية، شهدنا على تغير ديزني، بدءا من إنتاجها أول أفلام الرسوم المتحركة الصوتية (مع فيلم لشخصية "ميكي ماوس" سنة 1928)، ووصولا إلى تقديمها حاليا منصة ديزني بلاس لخدمات البث التدفقي".



وأعلنت الاستوديوهات في بيان إلى أن "ديزني ستوجه طوال سنة 2023، تحية إلى الشخصيات والقصص من هذا القرن المذهل الأول، وستقدم برنامجاً احتفالياً يحمل اسم (ديزني 100)".



وتقيم ديزني للمناسبة جولة أوروبية لفرقة "هوليوود ساوند أوركسترا" التي ستعزف بعضا من أشهر المقطوعات في تاريخ الاستوديوهات، بينها "الجميلة والوحش" و"ماري بوبنز" و"إنكانتو"، فضلا عن مقطوعات من عالم "بيكسار" و"ستار وورز" و"مارفل".