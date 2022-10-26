شيرين تلغي متابعة الجميع وأبقت على حسام حبيب

في خطوة مستغربة اثارت الكثير من التساؤلات والجدل،فيما لاتزال الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب في المستشفى للعلاج من إدمان المخدرات، ألغت صفحتها الرسمية في "فيسبوك" متابعة جميع الحسابات، بينما أبقت فقط حساب طليقها حسام حبيب، ولم يتضح حتى الآن خلفيات هذه الخطوة وإن كانت قرارا من شيرين نفسها أو من مدير صفحتها التي يتجاوز عدد متابعيها 16 مليونا.

وتخضع شيرين حاليا للعلاج من إدمان المخدرات في إحدى المصحات، وفقا لتصريحات أدلى بها شقيقها محمد عبد الوهاب، لبرنامج "الحكاية" الذي يقدمه عمرو أديب على "أم بي سي مصر".

وقال محمد عبد الوهاب: "شقيقتي بتضيع وتتعرض لعصابة مكونة من حسام حبيب وسارة الطباخ، وأمي قالت ليا أبوس على إيديك انقذ أختك من الإدمان".

وتحولت قضية شيرين إلى قضية رأي عام ، فيما هي في مستشفى لعلاج الإدمان ولا يسمح لها بالتواصل مع أحد.