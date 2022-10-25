مدينة هندية تُضيء 1.6 مليون مصباح زيت في «ديوالي»

قدّمت مدينة أيوديا الهندية عرضاً ضخماً من المصابيح عشية مهرجان «ديوالي». وأفادت وسائل إعلام محلية، بإضاءة قرابة 1.6 مليون مصباح زيت، فيما تأمل المدينة أن تسجل رقماً قياسياً عالمياً جديداً.

وحضر الحدث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس حكومة ولاية أوتار براديش، يوجي أديتياناث. ولم يتسنّ الحصول على تأكيد رسمي من موسوعة غينيس للأرقام القياسية. وحققت المدينة رقماً قياسياً عالمياً لأكبر عرض لمصابيح الزيت حتى الآن في عام 2021، إذ تمت إضاءة أكثر من 900 ألف مصباح.