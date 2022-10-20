تلد في مصعد على يد زوجها

رصدت عدسات كاميرات المراقبة داخل مصعد مبنى سكني في وسط البرازيل لحظة توليد طبيب لزوجته، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل البريطانية".

وأظهرت بعض لقطات الفيديو التي نشرتها الصحيفة البريانية، بعد أن قام ببثها الزوج عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حالة السيدة الحامل أثناء وقوفها بجانب باب المصعد والتي بدت عليها آلام المخاض لتضع يدها على بطنها ثم تجلس القرفصاء لحظة شعورها أنها على وشك الولادة.

وقال الزوج الدكتور دانيلو ألميدا "كان كل شسء سريعاً للغاية ورائعا، كنا ذاهبين إلى المستشفى لكن جوليا قررت أن تكون ولادتها في المصعد ومعظم الولادات التي أجريها طبيعية وتستمر أقل من ساعتين لكن زوجتي فاجأتني".

الصور نقلاً عن المصدر "ديلي ميل".