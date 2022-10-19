«ديوالي» في أنحاء دبي.. أسبوع من الأضواء والذهب

يستمتع سكان وضيوف دبي بفعاليات وأجواء احتفالية يقدمها مهرجان الأضواء «ديوالي» في دبي، تشمل العروض الرائعة على الذهب والمجوهرات والهدايا والأزياء، وكذلك الفعاليات الترفيهية الثقافية، وتجارب الطعام المميزة، وفرص الفوز بجوائز رائعة، والتسوق في المراكز والأسواق النابضة بالحياة في مختلف أرجاء المدينة.

وخلال هذا الأسبوع، ستكون هناك فرصة رائعة للفوز بالذهب، إلى جانب حضور الحفلات الموسيقية المميزة، التي يحييها أبرز الفنانين، إضافة إلى تخفيضات بنسبة 50% على مجموعات مختارة من المجوهرات الماسية، وتخفيضات بنسبة 50% على رسوم المصنعية.

وتقام «ذا بيغ ديوالي ميلا»، وهي أول تجربة كرنفال من نوعها خلال مهرجان ديوالي، حيث يتضمن حفلاً موسيقياً للمغنية والممثلة أكاسا سينغ، وتتخلل الحدث فعاليات مميزة، منها صناعة رانجولي، ووشم الحناء، وعروض ترفيه للصغار، ومجموعة متنوعة من أكشاك الطعام التي تقدم المأكولات الهندية والعالمية اللذيذة.