سويسرا تسعى لرقم قياسي بأطول قطار ركاب في العالم

من المتوقع أن يتوجه كثيرون من عشاق السكك الحديدية إلى سويسرا قريباً، ليشهدوا تسجيل رقم قياسي عالمي جديد لأطول قطار ركاب في العالم، وذلك عبر جبال الألب السويسرية.

وتعتزم سكك حديد «ريشن» السويسرية في 29 الجاري، تشغيل قطار يبلغ طوله 1.9 كيلومتر، في رحلة تستغرق مدتها ساعة، تسير على طول ممر «ألبولا» الشهير، بين المناظر الطبيعية في منطقة «جراوبوندين» لمسافة 25 كيلومتراً تقريباً.

وتتطلب العملية، التي تعد في حد ذاتها إنجازاً هندسياً للسكك الحديدية، سبعة من سائقي القطارات، و21 فنياً، لتشغيل ما يصل إلى 100 من العربات على خطوط سكك حديدية جبلية ضيقة، ذات منحنيات وعرة. ويمر مسار خط «ألبولا» عبر 48 جسراً، و22 نفقاً.