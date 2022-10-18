طائر العام.. وبدأ «الانتخاب» في نيوزيلندا

بدأ النيوزيلنديون في اختيار طائرهم المفضل، فى إطار مسابقة سنوية، ولكن تم حظر مشاركة الطائر الذي فاز بالمسابقة مرتين.

وتشهد مسابقة مؤسسة «فورست آند بيردز» (الغابة والطيور) اختيار الناخبين لأفضل خمسة طيور مفضلة لديهم، بهدف زيادة الوعي تجاه التهديدات التي تواجه الأنواع الحية في نيوزيلندا.

وتم حظر مشاركة الببغاء كاكابو، الذي فاز بالمسابقة خلال عامين، والفائز باللقب العام الماضي الخفاش طويل الذيل (بيكابيكا-تو-روا)؛ من المشاركة هذا العام.

وقالت المديرة التنفيذية نيكولا توكي، إن المؤسسة حددت 20 طائراً «لا تحظى بالاهتمام»، وهي الطيور غير المعروفة بصورة كبيرة في البلاد، أملاً في أن يحصل أحدها على اللقب.

ومن المقرر انتهاء التصويت في 30 الجاري.