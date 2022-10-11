لص أميركي ينفذ سرقاته بسلاح غريب

عممت الشرطة الأمريكية في مدينة ممفيس صور لص محترف زعمت أنه قام بسرقاته مستخدما مصيدة فئران.

وقالت الشرطة أن فيديو وثق سرقته الأخيرة التي كانت شيكات لسكان أحد المجمعات السكنية حيث اختلس الرجل نظرة من خلال مزلاج الصندوق ليرى ما إذا كان هنالك شيء بالداخل، ثم عاد إلى سيارته وجاء بمصيدة فئران، وعلقها داخل الفتحة، وفقًا لما ذكرته الشرطة.

ونقلت فوكس نيوز عن ذات المصادر إن مصيدة الفئران التي استخدمها الرجل تمكنت من إلتقاط الشيكات من الصندوق التي تم تجميعها فيه .

وعممت الشرطة أوصاف سيارته التي رجحت أن تكون من نوع إنفينيتي فضية اللون.

وطلبت الشرطة من المواطنين تسليمها معلومات عن الرجل، الذي نشرت صورته وهو يحمل مصيدة الفئران، ويرتدي قبعة تخفي نصف وجهه. ووعدت الشرطة ببقاء هوية المتصلين بها مجهولة تماما.