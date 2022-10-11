استطلاع: تزايد "المعاناة النفسية" للأوروبيين رغم انحسار كورونا

أظهر استطلاع للرأي أن عدد الأوروبيين الذين أبلغوا عن صحة عقلية "سيئة" أو "سيئة للغاية" زاد خلال جائحة كوفيد -19، حتى بعد انتهاء عمليات الإغلاق.

ووجدت الدراسات الاستقصائية التي أجرتها مؤسسة يوروفاوند التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي شملت 200,000 شخص، أن عدد الأشخاص الذين أبلغوا عن تعرضهم لمشاكل نفسية "سيئة" أو "سيئة للغاية" تضاعف من 6.4% في مارس 2022 في بداية الأزمة إلى 12.7%. بعد سنتين. ، على الرغم من تخفيف القيود المفروضة على الحركة في الدول الأوروبية.

وقالت المؤسسة “مع إعادة فتح المجتمعات، كان الكثيرون متفائلين بأن الصحة العقلية ستتحسن”. “ومع ذلك، في ربيع عام 2022، ظل خطر الإصابة بالاكتئاب مرتفعا بشكل ينذر بالخطر بالنسبة لكثير من الناس.” وأضافت أن الخطر يزداد بشكل كبير عند الشباب.

كما أظهرت الاستطلاعات التي أجريت عبر الإنترنت، من مارس 2022 إلى مايو 2022، أن عددًا أكبر من الأشخاص على مستوى الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، يواجهون صعوبات في إدارة نفقاتهم اليومية ويواجهون مخاطر أكبر من تعاني من نقص في موارد الطاقة خاصة بسبب ارتفاع معدل التضخم.

في تقرير منفصل، قالت يوروفوند إن 53% من المشاركين أفادوا أنهم واجهوا صعوبات في إدارة نفقاتهم اليومية في ربيع عام 2022، مقارنة بنسبة 47% في بداية الوباء.

وأضافت “القلق المتزايد بشأن الظروف المالية وعدم اليقين بشأن المستقبل قد يستمران في التأثير سلباً على الصحة العقلية”.