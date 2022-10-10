بسبب تعليقات «السوشال ميديا»..توأم تنفقان ثروة على عمليات التجميل

نالت الشقيقتان التوأم تشي وتشيكا يوشيكاوا شهرتهما في اليابان والعالم بسبب الثروة التي انفقتاها على الجراحة التجميلية مرارًا وتكرارًا في محاولة لتحقيق «المظهر المثالي»، وإرضاءا لتعليقات الناس على صورهما على منصات التواصل الاجتماعي.

وكشفت الشقيقتان عن صور قديمة لهما قبل سلسلة العمليات التي قامتا بها، والتي كلفت ما يقارب 248 ألف جنيه إسترليني، والتي كانت تجري أحيانا بسبب تعليق أحد ما على تفصيل من تفاصيل شكلهما فقط.

وتراوحت عمليات التجميل من حقن الفيلر وشد الوجه إلى وظائف الأنف المتعددة وجراحة الجفن المزدوج.

على الرغم من أن الثنائي كان عليهما تجربة الكثير من الألم ووقت الشفاء نتيجة لذلك - إلا أنهما لا تندمان على شيء، كما تقولان بأن «هوسهما بتغيير وجهيهما بدأ عندما كانتا طفلتين حيث اعتاد الناس دائمًا المقارنة بينهما.

وقالتا إن المقارنات المستمرة أدت إلى إحداث تأثير كبير على صحتهما النفسية، وانتهى بهما الأمر بالنظر في المرآة لدراسة وجهيهما لمحاولة تحديد»العيوب«، وبمجرد أن أصبحتا بالغتين بما يكفي، أدركتا أن الخضوع لمبضع الجراح هو أبسط طريقة لتحسين صورتهما.

لكن لم يخضع التوأم لنفس الإجراءات، لذا فليس كل شيء ناتج عن الجراحة هو نفسه.

فقد تمكنتا معًا من إنفاق حوالي 248000 جنيه إسترليني على الفواتير الطبية، وكان أحدث إجراءات تشيكا إزالة دهون من زوايا فمها إضافة لإزالة الدهون أيضًا من بين عظام الخد والطيات الأنفية.