نزهة عادية تقود بريطانيا إلى كوكايين بقيمة 90 مليون جنيه

دهش رجل بريطاني خرج لتنزيه كلبه على ساحل البحر عندما رأى عبوات سوداء طافية ومغلفة بعناية بالقرب من الشاطئ في بحر ويلز، والتي تبين لاحقا أنها مليئة بمسحوق الكوكايين.

وذكر موقع «ويلز أنلاين» أن الرجل الذي فضل عدم الكشف عن هويته، رأى حوالي 30 عبوة سوداء مربوطة بحبل إلى علب فارغة مصممة لإبقائها طافية على سطح الماء، فقام باستدعاء الشرطة خصوصا بعدما رأى ما يشبه مسحوقًا أبيض داخل أحد الأكياس، والذي تبين عند فتحه أنه من الكوكايين.

وفتحت الشرطة تحقيقا بعد العثور على كميات أخرى كبيرة من الكوكايين تم جرفها على الساحل الويلزي.

وشكرت شرطة المنطقة الأهالي الذين عثروا على المخدرات والتي وصفتها وسائل إعلام بكونها من «الكوكايين النقي»، وقالت إنها لم تقم بأي اعتقالات حتى وقت كتابة هذا التقرير كما لم يتم تحديد الكمية الدقيقة بعد.

وتحاول التحقيقات تحديد كيفية وصول مثل هذه الكمية الكبيرة بشكل غير عادي من المخدرات الخاضعة للرقابة إلى الشاطئ الويلزي، ولا سيما بعد العواصف الأخيرة.

ورغم أنه لم يتم تحديد الكمية الدقيقة كما لم يتم القبض على أي شخص فيما يتعلق بهذه المسألة، إلا أن موقع «كومبلكس» الالكتروني قدر قيمة العبوات المكتشفة بحوالي 90 مليون جنيه إسترليني.