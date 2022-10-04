63 ملعقة طعام في معدة رجل

أنقذ جراحون في احد مشافي الهند رجلا من موت محقق بعد ان أقدم عل ابتلاع 63 ملعقة طعام معدنية لاسباب مجهولة، واستخرج الجراحون في عملية جراحية عاجلة بعد ان اعترف الرجل بعدها بأنه كان يبتلع المعالق فقط لأكثر من عام.

وخضع الرجل الهندي البالغ من العمر 32 عامًا والمعروف باسم فيجاي لعملية مكثفة استمرت ساعتين بعد نقله إلى المستشفى وهو يشكو من آلام في المعدة.

وقال تقرير صحافي لوكالة "أني" الهندية، أن عائلة فيجاي الذي كان يعالج من إدمان المخدرات في مركز لإعادة التأهيل، تعتقد أنه أُطعم الملاعق بالقوة في المركز.

وقال الدكتور راكيش خورانا لو "سألناه عما إذا كان يأكل تلك الملاعق فقال نعم".

وبحسب ما ورد لا يزال فيجاي في وحدة العناية المركزة.