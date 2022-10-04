عرض أزياء.. على أرض موحلة

افتتح مغني الراب كانييه ويست، أول من أمس، عرض دار «بالنسياغا» الذي نُظّم على أرض موحلة في فيلبينت، شمال باريس، على هامش أسبوع باريس للموضة وبعيداً من بهرجة منصاته التقليدية. وارتدى ويست، وهو صديق لمصمّم «بالنسياغا» الجورجي ديمنا، سروالاً جلدياً وسترة سوداء متعددة الجيوب، وكان يعتمر قبعة تحت غطاء للرأس، وينتعل حذاءين رياضيين كبيرين. وكانت شريكته السابقة كيم كارداشيان في مقدّمة الحضور خلال العرض الذي أقيم في موقع، هو عبارة عن ورشة، كانت تفوح فيه رائحة وحل قوية.