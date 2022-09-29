قرش يسبح في شوارع فلوريدا .. (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه سمكة قرش وهي تسبح في أحد الشوارع التي اجتاحتها المياه في مدينة فورت مايرز في فلوريدا.





رصد المقطع مع عدد من الصور والمقاطع المتداولة الأخرى حجم الدمار الذي أحدثه إعصار "إيان".

ووصل الإعصار "إيان" إلى اليابسة في غرب فلوريدا أمس، ورافقته رياح عاتية بلغت سرعتها 240 كيلومترا في الساعة وأمطار غزيرة.

تسبّب الإعصار "إيان" بقطع التيار الكهربائي عن مليون مسكن في الولاية الأميركية الجنوبية.

وبحسب المركز الأميركي للأعاصير: "دخل الإعصار إيان الأراضي الأميركية من ساحل كايو كوستا في جنوب غرب فلوريدا، وهو إعصار من الفئة الرابعة على سلّم تصاعدي من 5 درجات.