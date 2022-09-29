جيمس بوند.. 60 عاماً من الدهشة

احتفالاً بالذكرى الـ60 على انطلاق سلسلة أفلام جيمس بوند، التي كانت ولسنوات طويلة مثار دهشة وترحاب من قبل الجمهور، تُعرض قريباً مجموعة من مقتنيات جيمس بوند التذكارية للبيع في مزاد خيري، احتفالاً بمرور 60 عاماً على إطلاق سلسلة الأفلام الشهيرة.

وسيتم البيع عبر الإنترنت حتى «يوم جيمس بوند»، الذي يوافق الخامس من أكتوبر2022، وهو تاريخ العرض العالمي الأول لأول أفلام السلسلة عن العميل السري البريطاني «دكتور نو» في عام 1962.

ومن بين القطع الأخرى التي ستُعرض للبيع لوح إرشادي (كلاكيت) مكتوب عليه اسم الفيلم بسعر يراوح بين 5000 و7000 جنيه إسترليني، إضافة إلى أزياء ارتداها ممثلون، منهم رامي مالك ولاشانا لينش.

كما سيُعرض للبيع عدد من الأزياء التي ارتداها كريج في آخر ظهور له في دور بوند بسعر يراوح بين 15 و20 ألف جنيه إسترليني.

وستتضمن المعروضات مركبات وساعات وأزياء أخرى، إضافة إلى أدوات من أفلام بوند المختلفة.

وستذهب عائدات المزاد بشقيه المباشر والافتراضي إلى جمعيات خيرية مختلفة.