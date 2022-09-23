«كيرت جيجر» تطلق تشكيلة جديدة لخريف وشتاء 2022

أطلقت علامة كيرت جيجر تشكيلة خريف وشتاء 2022، التي تضم مجموعة سليك سيتي شيك الغنية بالتفاصيل العصرية الأنيقة. وتضم التشكيلة مجموعة من تصاميم الحقائب الفريدة، أبرزها حقيبة كينسينجتون بتصميم مزين بنقشة جلد الفهد الجريئة، وتصميم مصنوع من الجلد باللون الذهبي اللامع، وتصميم من المخمل المزين بنقشة جلد التمساح. كما تبرز ضمن التشكيلة حقائب شورديتش المميزة بنقشات فريدة وبريق عصري، بإلهام من الطابع الحيوي لمدينة لندن، مقر العلامة. وتعود التصاميم الفاخرة على شكل الدائرة والقلب لتبرز هذا الموسم، حيث تعيد العلامة صياغة صيحات الثمانينات، مع إضفاء بعض اللمسات العصرية عليها. وتضم التشكيلة أيضاً جزمات الكاحل، وأخرى طويلة بتصميم ضخم وكعب عريض منخفض، وأحذية شورديتش ستيليتو الأنيقة بخطوطها الواضحة ولمساتها الفاخرة، إضافة إلى أحذية بنعل سميك وعالٍ، مصنوعة من المخمل المبطن والجلد، لتضفي المزيد من الثقة على إطلالة أي سيدة.

وتتمحور تصاميم التشكيلة الجديدة حول فكرة الحنين إلى الماضي، وألق مطلع الألفية الثانية، كما يظهر في قطع بارتي لايك إتس 1999 المستوحاة من أزياء الحفلات في نهاية التسعينيات. وتتميز حقائب المجموعة بتصاميم لامعة بتدرجات الوردي الفاتح مزينة بالترتر والفراشات والتفاصيل اللامعة وقطع الكريستال والفرو الاصطناعي والطبعات على شكل أحمر شفاه وزجاجات عطر. كما تضم المجموعة حقيبة كريدت كارد كلتش المزينة بطبعات مرحة على شكل نقود وبطاقات بنكية، إضافة إلى طقم مطابق مؤلف من حقيبة كينسينجتون بالفرو الاصطناعي، وحذاء كينسينجتون 95 المفتوح من الخلف بكعب عال، الذي يشكل خياراً مثالياً لعشاق الحفلات.