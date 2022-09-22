ميغان ماركل تطلب مقابلة حماها تشارلز الثالث لـ "تلطيف الأجواء" قبل سفرها

أفادت تقارير صحفية أن النجمة ميغان ماركل طلبت عقد مقابلة على انفراد مع الملك تشارلز الثالث كي تزيل أي لبس حاصل بينهما قبل مغادرتها المملكة المتحدة رفقة زوجها هاري.

وكشف المراسل المختص بشؤون العائلة الملكية، نيل شون، في مقطع فيديو نشر على اليوتيوب عبر سكاي نيوز، أن ميغان طلبت بالفعل عقد مقابلة مع حماها الملك على أمل تلطيف الأجواء.

ولكن ماذا ستقول ميغان ماركل للملك تشارلز؟

وقال شون: ”تريد ميغان الآن قبل العودة لكاليفورنيا أن تجري مقابلة وجها لوجه مع الملك تشارلز الثالث. هذا صحيح، ميغان وجها لوجه مع تشارلز الثالث، لقد سمعتم بشكل صحيح“.

وأضاف شون أن المصدر الذي أطلعه على تلك التفاصيل أخبره أن دوقة ساسكس، 41 عاما، تقدمت بطلب مقابلة الملك في ”خطاب رسمي“، وأن تلك المقابلة ستكون بمثابة فرصة لتلطيف الأجواء وتنقيتها من أيَّ أمور عالقة بينهما، وتقديم مبررات منطقية لكل التصرفات والتحركات التي قامت بها رفقة زوجها، هاري، على مدار العامين الماضيين.

وتابع شون بقوله: ”والآن عليكم أن تعجبوا بثقة ميغان في نفسها بغض النظر عن أي شيء. ورغم أني لا أمتلك المعلومة التي تؤكد ما إن كان هذا اللقاء سيقام أم لا، لكن ما يمكنني التأكيد عليه هو امتلاك ميغان قدرا كبيرا من الشجاعة التي دفعتها لطلب هذه المواجهة“.

ونوه شون في الوقت نفسه بأن هذه المقابلة من المفترض أن تُجرَى عقب انتهاء العائلة الملكية من مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية بصورة كاملة بعد الانشغال بها الفترة الماضية.