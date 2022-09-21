معالم «ياس» تكتسي بالأخضر

تضيء جزيرة ياس في أبوظبي، معالمها باللون الأخضر احتفاء باليوم الوطني الـ92 للمملكة العربية السعودية، والذي يصادف بعد غد. وتنظم الجزيرة بهذه المناسبة عرضاً للألعاب النارية يمكن متابعته من واجهة ياس باي البحرية. وستكتسي المعالم السياحية والترفيهية التي تحتضنها الجزيرة، بما في ذلك عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي، وياس مول، وفنادق ياس بلازا، وفندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس، والاتحاد أرينا، بالأخضر لون العلم السعودي.