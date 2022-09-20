صاحب الـ 17 «غرامي».. ستينج يغنّي في أبوظبي

أعلنت شركة «ذا تشيريتري ميوزك»، بالتعاون مع «لايف نيشن»، عن أن الفنان ستينج سيحيي حفلاً خاصاً في صالة الاتحاد أرينا في أبوظبي في 27 يناير المقبل.

وسيقدم الفنان، خلال الحفل الموسيقي، مجموعة من أغانيه التي اشتهر بها، بصفته عضواً من فرقة «ذا بوليس» أو كفنان مستقل، طوال مسيرته الفنية التي حصل فيها على 17 جائزة غرامي.

وسيتضمن الحفل مجموعة من أغاني الفنان الأكثر نجاحاً مثل «فيلدز أوف غولد»، و«شيب أوف ماي هارت»، و«روكسان»، و«ديمولشن مان»، بالإضافة إلى «إينجلش مان إن نيويورك» و«إيفري بريث يو تيك» و«ماسج إن إيه بوتل»، وغيرها الكثير.