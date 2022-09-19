2000 ضيف رسمي وآلاف الجنود وملايين المتابعين في جنازة الملكة اليزابيث اليوم

تنطلق في العاصمة البريطانية اليوم الاثنين، الجنازة الرسمية للملكة إليزالبيث الثانية في ختام عشرة أيام كاملة من الحداد الوطني، حيث من المتوقع أن يتابع الملايين حول العالم الحدث الذي سشارك فيه مئات الآلاف من الأشخاص المحتشدين في شوارع لندن.

ويستقبل الملك تشارلز الثالث العشرات من قادة العالم، الذين سيشاركون في المراسم الرسمية لجنازة الملكة إليزابيث الثانية، فيما أكملت شرطة لندن استعداداتها للجنازة التي وصفتها بأنها أكبر عملية أمنية تقوم بها على الإطلاق، إذ سيجتمع رؤساء دول وحكومات وأفراد العائلة المالكة البريطانية، إضافة إلى حشود ضخمة في الشوارع، وتبدأ مراسم الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث، اليوم، عند الساعة الـ10 صباحاً بتوقيت غرينتش.

ومن المرجح أن تكون الجنازة الرسمية، التي سيحضرها ما يقرب من 100 رئيس دولة وحكومة، واحدة من أكبر المراسم التي تقام في بريطانيا على الإطلاق.

وقالت الحكومة البريطانية إن الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث ستعرض اليوم في 125 دار سينما في جميع أنحاء بريطانيا، وسيكون الدخول إليها بالمجان، كما سيتم عرضها على شاشات ضخمة في الحدائق والساحات والكاتدرائيات.

وأشارت إلى أن الجنازة والمواكب ذات الصلة بها في جميع أنحاء لندن ستعرض على الهواء مباشرة على التلفزيون عن طريق هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) و«آي.تي.في» و«سكاي».

وأعلنت الحكومة أن يوم الجنازة عطلة رسمية. ويمكن أن يشهد الجنازة جمهوراً أكبر مما شوهد في مناسبات رئيسة أخرى في التاريخ البريطاني الحديث، بما في ذلك جنازة الأميرة ديانا في عام 1997، وأولمبياد لندن 2012، وحفلات الزفاف الملكية.

وفي هذا التقرير، مجموعة من الأرقام الضخمة تدور كلها حول تشييع نعش ملكي يرقد وسط مراسم جنائزية استمرت لأيام شهدت طقوسا اتسمت بالأبهة والمباركة والحماية، فحسب "سكاي نيوز عربية" سيكون اكثر من ألفي ضيف رسمي في وداع الملكة التي بلغت من العمر 96 عاما بعد 70 عاما من الحكم:

- 2000 شخص: عدد الوجهاء والضيوف الذين سيتواجدون في قاعة في وستمنستر لحضور الجنازة الرسمية، بدءا من الملك تشارلز الثالث وأفراد العائلة المالكة الآخرين إلى قادة العالم.

- 800 ضيف سيشاركون في المراسم في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور.

- 5949 عسكريا منتشرون في جميع أنحاء المراسم المصممة بدقة، ويتألف هذا العدد من 4416 جندي و847 ضابط بالبحرية و686 من القوات الجوية، بالإضافة إلى ذلك، شارك حوالي 175 من أفراد القوات المسلحة من دول الكومنولث.

- 1650جندي سيشاركون في موكب مهيب لنقل نعش الملكة من وستمنستر إلى ويلينغتون آرك بعد جنازتها. وسيصطف الف آخرون في الشوارع على طول طريق الموكب عندما يصل النعش إلى وندسور، حيث سيشارك 410 عسكريين في الموكب، و480 سيصطفون في الشوارع، و150 حرس شرف و130 آخرون سيؤدون مراسم أخرى.

- أكثر من 10000 ضابط شرطة سيؤدون مهمة حفظ الأمن ”المعقدة للغاية” وهي الأكبر في تاريخ شرطة لندن ، في عدد يتجاوز قوات شرطة التي امنت أولمبياد لندن 2012.

- تتوقع سلطات النقل في لندن أن يزور العاصمة اليوم الاثنين مليون شخص؛ كما سيتم تشغيل حوالي 250 خدمة سكك حديدية إضافية لنقل الاشخاص من وإلى المدينة.

- 8 كيلومترات : طول الصف الذي امتد أمام نعش الملكة في قاعة وستمنستر، وامتدت قائمة الانتظار الضخمة من مجلسي البرلمان على طول الضفة الجنوبية لنهر التايمز إلى ساوثوارك بارك.

- 125 دار سينما: ستفتح أبوابها لبث الجنازة اليوم الاثنين على الهواء مباشرة.

- 2868: عدد قطع ألماس، إلى جانب 17 ياقوتة و 11 زمردة و 269 لؤلؤة تتألق في تاج إمبريال ستيت الذي استقر على نعش الملكة.

- 2: عدد دقائق الصمت في نهاية الجنازة في وستمنستر.