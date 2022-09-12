شابة روسية تتصدر منصات التواصل بقطتها العملاقة.. «لعلها الأكبر في العالم»

تصدرت صور وفيدوهات نشرتها سيدة روسية، لقطتها العملاقة، منصات التواصل الاجتماعي في العالم، وبحسب الصور المتداولة وصلت القطة حجما لايصدق، لدرجة أن كثيرين اعتقدوا أنها كلبا.

وأذهلت القطة وهي من سلالة «ماين كونز» التي تتميز بجحمها الكبير، المتابعين من هواة الحيوانات الأليفة، حيث شاركت يوليا مينينا صور عملاقتها اللطيفة مع محبي القطط على «إنستغرام»، موضحة في مقطع فيديو كيف تتعايش قطتها المسماة «كفير» مع ابنتها أنيشكا البالغة من العمر عامين، والتي شوهدت تقطع الوجبات الخفيفة للحيوان الأليف الضخم، على طاولة مطبخ المنزل، فيما تقف قطتها على ساقيها الخلفيتين وتستند بالأماميتين للمجلى وهي بطول الفتاة تماما، وتقول الشابة «ليس لدي معلومات لكن لعلها اكبر قطة في العالم».

وتحدثت يونيا عن العلاقة القوية التي تربط ابنتها بالقطة «كفير»، ووقتهما الدائم معا.

وشاركت الأم نصائحها حول مشكلة الفراء الذي يملأ البيت مع محبي القطط المماثلة مشيرة إلى استخدامها مكنسة كهربائية روبوتية تقوم بالتقاط الفرو «بدون توقف» في المنزل.

وكبر القط سريعا، كما تقول مالكته، لكنها تشير إلى أن عاداته بقيت نفسها، وتعتبر فصيلة «ماين كونز» فصيلة قطط كبيرة ومدجّنة وواحدة من أقدم السلالات الطبيعية في الشمال أمريكا.

ونشأت عائلة القطط هذه في ولاية مين الأمريكية، حيث تعتبر قط الولاية الرسمي. وتميل إلى أن تكون قططًا حنونة، ومعروفة بحجمها الهائل وحبها للعب والتسكع مع البشر.