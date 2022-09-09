10 معلومات نادرة عن الملكة اليزابيث: استخدمت "الإيميل" أول مرة عام 1976 ولديها "فيل" ولها عيدا ميلاد !

بلغت ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية عامها الـ 96 قبل أربعة أشهر ونصف من وفاتها، و كانت الشخص الوحيد في المملكة المتحدة المسموح له بالقيادة بدون رخصة سياقة، واستخدمت البريد الإلكتروني "الإيميل" لأول مرة في عام 1976.

وهنا بعض المعلومات النادرة عن الملكة الراحلة:

1 ولدت الملكة إليزابيث الثانية في الساعة 2.40 صباحًا يوم 21 أبريل 1926 للوالدين دوق ودوقة يورك ، اللذان أصبحا فيما بعد الملك جورج السادس والملكة إليزابيث (الملكة الأم).

2 توجت ملكة في 2 يونيو 1953 وشاهدها جمهور تلفزيوني بلغ 20 مليون شخص. وحكمت أطول فترة حكم في بريطانيا على الإطلاق وتغلبت حتى على الملكة فيكتوريا (جدتها الكبرى!)

3 خدمها 16 رئيس وزراء بريطاني بما في ذلك ونستون تشرشل ومارجريت تاتشر ومؤخراً بوريس جونسون وليزا تراس.

4 تعتبر كلابها المفضلة هي كلاب كورجي. تمتلك فيلاً وسلاحف عملاقة وجاكوار وزوجا من حيوان الكسلان، وأكثرها هدايا من بلدان أخرى، وكلها تعيش في حديقة حيوان لندن.

5 هي الشخص الوحيد في المملكة المتحدة المسموح له بالقيادة بدون ترخيص وظلت تقود سيارتها حتى قبل وفاتها.

6 للملكة عيدي ميلاد، ميلادها الفعلي وهو 21 أبريل وعيد ميلادها الرسمي الذي يحتفل به عادة في يونيو عندما يكون الطقس أفضل.

7 أصبح مسقط رأس الملكة الآن مطعم كانتوني فاخر ويسمى هاكاسان، في شارع بروتون في مايفير.

8 أرسلت الملكة بريدًا إلكترونيًا لأول مرة في عام 1976. ونشرت أول مشاركة لها على انستغرام Instagram في عام 2019! ولديها هوايات كثيرة بما في ذلك ركوب الخيل وسباق الحمام وكرة القدم وهي من مشجعي فريق أرسنال.

9 أصبحت الملكة إليزابيث صاحبة منزل في السادسة من عمرها فقط عندما أهدى سكان ويلز لها منزلًا في أراضي نزل وندسور الملكي.

10 قدمت "الأميرة" إليزابيث أول بث إذاعي لها في أكتوبر 1940 أثناء الحرب العالمية الثانية.