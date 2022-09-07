مصر: آثاريون يحتفلون بتعامد الشمس على هيبس الأثري

احتفل آثاريون وباحثون وعلماء فلك في مصر، أمس، بتعامد الشمس على معبد هيبس القديم، في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد (600 كيلومتر جنوب غرب القاهرة). يأتي ذلك في ظاهرة فلكية يشهدها المعبد يومي السادس من سبتمبر، والسابع من أبريل في كل عام.

وأعلن رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، أيمن أبوزيد، أن الظاهرة تأتي ضمن 22 ظاهرة فلكية تمكن باحثون مصريون من رصدها بالمعابد والمقاصير المصرية القديمة.