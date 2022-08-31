«روميو وجولييت» و«فيفتي سنت» و«جاستن بيبر» في دبي

أعلن جدول فعاليات دبي، المنصّة الرسمية للفعاليات في المدينة، عن استضافة دبي لمجموعة مميزة من الحفلات الموسيقية الحيّة، والأحداث الثقافية، والبطولات الرياضية، التي ستقام خلال الفترة المقبلة من سبتمبر وحتى أكتوبر المقبلين. وتضم القائمة على سبيل المثال: «تحدي دبي للياقة»، وعرض الباليه الشهير «روميو وجولييت»، إضافة إلى مشاركة نجوم عالميين مثل فيفتي سنت، وغيرهم.

وسيتم الحرص خلال هذه الأحداث على الالتزام بتدابير السلامة والصحة العامة، كالدفع دون تلامس، وارتداء الكمامات، والحفاظ على مسافة الأمان لضمان سلامة جميع الضيوف والفنانين والموظفين.

وتشمل الفعاليات عرض المسرحية الكوميدية الكويتية «موعد مع معاليه» في «قاعة الشيخ راشد» في «مركز دبي التجاري العالمي» في الثاني والثالث من سبتمبر.

وأمسية لممثل «ستاند أب كوميدي» الأميركي - الفلبيني، جو كوي، الذي يقابل جمهوره في دبي في الثالث من سبتمبر على مسرح «كوكاكولا أرينا»، وذلك في إطار جولته العالمية «فاني إز فاني وورلد».

أما محبو الباليه فلهم حصة مع سحر حكاية ويليام شكسبير المفجعة للحب الممنوع «روميو وجولييت»، من التاسع إلى 11 سبتمبر في «دبي أوبرا»، لـ«فرقة باليه ولاية جورجيا». ويقدم بطل العالم لثلاث مرات «ريمي بيزوارد» القفزات البهلوانية التي اشتهر بها، فيما يستعرض جاكو ستورنغ، حامل لقب Xgames مهاراته الفريدة، وذلك يوم الجمعة، 23 سبتمبر في «كوكاكولا أرينا».

كما يقدم الفنانان العالميان المقيمان في المملكة المتحدة جيك كويكيندين ودارين داي، المسرحية الاستعراضية «فوتلوز» على خشبة مسرح «دبي أوبرا» في الفترة من الخامس إلى الثامن من أكتوبر.

أما الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر فتشهد عرضاً يحتفي بالذكرى الـ25 لإطلاق «ريفردانس»، العرض الحماسي الذي أعادت الفرقة ابتكاره بطريقتها المميزة، ويضم لوحات إيرلندية راقصة.

وتستضيف «كوكا كولا أرينا» مجموعة من أبرز النجوم الفلبينيين في عالم الغناء والموسيقى والترفيه، الذين يؤّدون أجمل أغنياتهم خلال عرض مباشر وفريد في هذا الصيف، خلال عطلة نهاية الأسبوع يوم الثاني من سبتمبر مع «بينوي بييستا»، المهرجان الموسيقي والكوميدي.

فيما محبّو موسيقى «بوليوود» بمختلف فئاتهم العمرية على موعد مع الموهوب نجم الموسيقى، سونو نيغام، في حفل يحييه في «كوكا كولا أرينا» في 10 سبتمبر.

ولعشاق الموسيقى الكلاسيكية، تقدم «دبي أوبرا» عرض «لا ترافياتا» الشهير لجوزيبي فيردي في 13 و 14 سبتمبر.

كما يحيي نجم الغناء البنجابي ساتيندر سرتاج، أول أمسية له في دبي، في حفل تستضيفه «ذا أجندا» في 17 سبتمبر.

وفي 17 سبتمبر أيضاً، تستضيف «دبي أوبرا» الكاتبة والمغنّية الفرنسية - الكندية نجمة موسيقى البوب والروك مارغو سوفيه.

وللراغبين في استعادة العصر الذهبي لأغنيات النجم الأسطوري الراحل مايكل جاكسون، يُقام في «دبي أوبرا» حفل «ملك البوب» في تحية للنجم الأسطوري في 23 و24 سبتمبر، حيث يؤدّي الفنان رودريغو تيزر أجمل الأعمال الفنية التي اشتهر بها «ملك البوب».

وتستضيف «كوكا كولا أرينا» في 30 سبتمبر حفل النجم كورتيس جيمس جاكسون الثالث، المعروف بلقب «فيفتي سنت».

وفي أول أكتوبر، تعود «فرقة دبي أوبرا الكبرى» لإحياء حفل «كلاسيكيات الجاز»، لعازفين يؤدّون أشهر أعمال نجوم عالميين، مثل «فرانك سيناترا» و«إيلا فيتزجيرالد» و«أريثا فرانكلين» و«نينا سايمون» و«نات كينغ كول»، برفقة الأصوات الفريدة للمغنين العالميين «أندريا فلوريز» و«ناز هولاند» و«كياران فوكس».

أما محبّو النجم العالمي الشاب «جاستن بيبر» فعلى موعد لا يفوت مع الحفل الموسيقي الضخم الذي يحييه في دبي في «كوكا كولا أرينا»، ضمن جولته العالمية «جاستيس» يومي السبت والأحد الثامن والتاسع من أكتوبر.

فيما أجواء الموسيقى بأساليبها المتنوّعة تحضرها المنصّة الموسيقية «كوك استوديو» باكستان إلى دبي، مع أول عرض لها في دولة الإمارات يُقام في 14 أكتوبر.

كما يحيي المايسترو السوري إياد الريماوي، حفلاً يوم 15 أكتوبر في «دبي أوبرا»، يحمل عنوان «أمسية واحدة في دبي أوبرا».

فيما يعطي النجم جورج إزرا، الذي اشتهر بأغنياته الناجحة، موعداً لجمهوره في «كوكا كولا أرينا» في 21 أكتوبر.