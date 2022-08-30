ظبي ينطح حارسه في حديقة حيوان سويدية حتى الموت

أفادت تقارير إعلامية، أمس، بأن ظبياً نطح حارسه في حديقة حيوان سويدية حتى الموت.

وذكر متحدث باسم الشرطة للإذاعة السويدية أن الرجل أراد نقل الحيوان إلى الحظائر بعد إغلاق الحديقة مساء الأحد. وقال: «شيء ما حدث خلال ذلك أدى إلى نطح الظبي له». وينتمي الحيوان لنوع من الظباء تُعرف باسم إيلاند، والذي يعتبر أضخم الظباء في العالم.

وقال مالك حديقة الحيوان، ريتشارد بيرجلوند، «إنه ليوم حزين.. أردنا إطعام الحيوانات، وفجأة هاجمنا».