صورة مع بوعلام.. صانع نجوم موسيقى الراي

مكتشف المواهب الجزائري الشهير بوعلام بن هوا، الشهير بلقب (بوعلام ديسكو)، يقف لالتقاط صورة مع معجبيه في مدينة وهران شمال الجزائر، ويعود الفضل لـ(بوعلام)، وهو صاحب شركة الموسيقى الجزائرية الشهيرة «ديسكو المغرب»، في اكتشاف وإطلاق أسماء بارزة وشهيرة في مجال موسيقى «الراي»، أمثال: الشاب خالد والشاب مامي والشاب حسني والشابة زهوانية الذين حققوا شهرة عربية وعالمية.

وتوقعت تقارير إعلامية أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيزور شركة «بوعلام» خلال زيارته الرسمية المرتقبة للجزائر، وتحظى موسيقى «الراي» بشعبية كبيرة، كنوع موسيقي عالمي.