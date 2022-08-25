سباق بين نزلاء سجن وحُرّاسه يثير ضجة في فرنسا

أثيرت ضجة كبيرة في فرنسا بشأن مشاهد بُثّت الجمعة لسجناء في سجن جنوب باريس يشاركون مع حرّاسهم في مسابقات مستوحاة من برنامج مغامرات شهير «كو لانتا» في نهاية يوليو الماضي.

وتبارت ثلاث فرق تمثل كلاً من السجناء والحراس والشباب من سكان بلدة فرين التي يقع فيها هذا السجن، في مسابقات عدة، من بينها سباق كارتينغ في فناء السجن. ودان عدد من النواب والمسؤولين بشدة هذا الحدث، واعتبروا أن السجون الفرنسية «ليست مخيمات صيفية».