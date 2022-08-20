«أبل» تحذر من ثغرة أمنية تسمح بالتحكم بأجهزتها

أوصت «أبل» أصحاب بعض النماذج من هواتف «آي فون» وأجهزة «آي باد» اللوحية وحواسيب «ماك» بتحديث برنامج التشغيل الذي تشوبه ثغرة أمنية تتيح التحكّم بهذه الأجهزة.

وتطال هذه المشكلة النسخة السادسة من هواتف «آي فون» والنسخ التالية وكلّ أجهزة «آي باد برو» والجيل الخامس من «آي باد» والأجيال اللاحقة وكلّ حواسيب «ماك»، وفق ما جاء في الموقع الإلكتروني للشركة التي تتّخذ من كوبرتينو (ولاية كاليفورنيا) مقرّاً لها.

وكشفت «أبل» أن النسخة السابقة من برنامج التشغيل تتضمّن «تطبيقاً قد يتيح استخدام رمز تعسفي» يوفّر النفاذ إلى الجهاز ويسمح للقرصان المعلوماتي بالتلاعب به.

وأشارت «أبل» إلى أنه «من الممكن أن تكون هذه الإمكانية قد استغلّت» من قبل قراصنة معلوماتية، من دون مزيد من التفاصيل.

وأردفت أنه من الممكن استغلال هذه الثغرة بواسطة «محتويات إنترنت خبيثة».

ولإصلاح الخلل، حثّت «أبل» المستخدمين على تحميل النسخة 15.6.1 من برنامج التشغيل «آي أو إس» لهواتف «آي فون» و«آي باد أو إس» 15.6.1 لأجهزة «آي باد» و«ماك أو إس مونتيري» 12.5.1 لحواسيب «ماك».

وأفادت المجموعة الأميركية بأن باحثين لم تكشف عن هويتهم أبلغوها بوجود الثغرة.

ويولي عملاق المعلوماتية أهمية قصوى لحماية البيانات الشخصية وللأمن السيبراني.