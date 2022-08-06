تغريم كيفن سبايسي 31 مليون دولار لمنتجي «هاوس أوف كاردز»

أُلزم الممثل كيفن سبايسي، أول من أمس، بدفع نحو 31 مليون دولار لمنتجي مسلسل «هاوس أوف كاردز»، الذي استُبعد منه بعد اتهامات لا أخلاقية طالته. وكانت شركة «إم آر سي» المنتجة للمسلسل تطالب بالحصول على تعويضات عطل وضرر بسبب خسائر تكبدتها نتيجة استبعاد سبايسي من العمل.وشكلت فضائح كيفن سبايسي، الاخلاقية صدمة لجمهوره الكبير، وأثرت سلبا على مسيرته الفنية التي توقفت على إثرها