التاكسي الطائر لـ «فولكس فاغن» يستعد للتحليق في الصين

المصدر: بكين - د.ب.أ

عرضت شركة فولكس فاغن، الألمانية لصناعة السيارات، نموذجاً مبدئياً للتاكسي الطائر في الصين. وأعلنت الشركة، أمس، أن التاكسي الطائر «في.إم.أو» للركاب سيتمكن لاحقاً من نقل أربعة ركاب وأمتعة بصورة آلية لمسافة تصل إلى 200 كيلومتر. ووصف مدير «فولكس فاغن» في الصين، ستيفان فولينشين، المركبة بالمنتج الجديد الذي يهدف لتلبية «احتياجات الحركة العمودية» للزبائن المحبين للتكنولوجيا في المستقبل بالصين. ومن المقرر إجراء رحلات جوية تجريبية عدة هذا العام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news