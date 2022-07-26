فيديو يوثق انتقام قردين من فتاة ضايقتهما ويحصد 8 ملايين مشاهدة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف فيديو صادم عن اللحظة التي تلقت فيها مراهقة مكسيكية عقابًا صارمًا من قردين، بعدما ضايقتهما حتى تتمكن من التقاط فيديو.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم الجمعة 22 يوليو، في حديقة حيوان بالمكسيك، والتقطه هاتف أحد المشاهدين.

ويظهر الفيديو فتاة صغيرة وهي تمسك هاتفها تضرب بيدها قفص القرود، لدفع القرود إلى الصراخ والتقاط فيديو لها.

وفجأة يمد أحد القرود يده من خلال السياج، ويجذب شعر الطفلة، التي راحت تصرخ بشدة بينما كان أصدقاء الفتاة يضحكون ويصرخون، حتى تدخل أحدهم وخلصها من يد القرد.

وبعدها تحركت الفتاة حول السياج نحو مكان يبدو كأنه مخرج من بيت القرود، لكن قردين تتبعا الفتاة، وأمسك أحدهما بخصلة من شعرها، ثم عاونه الآخر بينما صرخت الفتاة وتمكنت من تخليص نفسها منهما.

وتم نشر الفيديو على موقع "تيك توك"، منذ حوالي اسبوع، وحقق 8.1 مليون مشاهدة وتمت مشاركته أكثر من 600 ألف مرة.

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