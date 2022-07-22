لأول مرة منذ عقود.. أميركا تسجل حالة إصابة بشلل الأطفال

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت وزارة الصحة بولاية نيويورك الأميركية اليوم الخميس إنه تم رصد حالة إصابة بشلل الأطفال خارج مدينة نيويورك وإن مسؤولي الصحة الاتحاديين أكدوها لتكون أول إصابة معروفة بالمرض في البلاد منذ 30 عاما على الأقل.

وقالت وزارة الصحة بالولاية في بيان إن الفحص أشار إلى أن الحالة التي تم رصدها في مقاطعة روكلاند للفيروس شديد العدوى ربما يكون مصدرها من خارج الولايات المتحدة.

وقالت باتريشيا شنابيل المفوضة الصحية لمقاطعة روكلاند في بيان "نحن نتابع الموقف عن كثب ونعمل مع وزارة الصحة في ولاية نيويورك ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها للتصدي لهذا الموضوع الطارئ المتعلق بالصحة العامة لحماية صحة وسلامة سكان المقاطعة".

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