أم كلثوم.. ملهمة في الملتقى الدولي للكاريكاتير

المصدر: القاهرة - رويترز

أعلن الملتقى الدولي للكاريكاتير الذي يعقد في العاصمة المصرية القاهرة اختيار الموسيقى محوراً رئيساً لدورته السابعة التي تنطلق غداً، فيما سيكون محور البورتريه الكاريكاتيري كوكب الشرق أم كلثوم. وتنظم الملتقى وزارة الثقافة بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، ويستمر حتى 30 الجاري في قصر الفنون بساحة الأوبرا. وقال قوميسير عام الملتقى فوزي مرسي، في بيان، إن «لجنة اختيار الأعمال اختارت ما يقرب من 400 عمل لنحو 297 فناناً من 62 دولة عربية وأجنبية».

وأضاف أن من بين الدول المشاركة، الإمارات وأوكرانيا وبلجيكا والبرازيل والأردن والكويت. وتابع: «اخترنا أم كلثوم كرمز للصوت الذي التفت حوله الجماهير الغفيرة من المحيط إلى الخليج، كما احتفى بها الغرب كصوت ذهبي وحنجرة لا مثيل لها».

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