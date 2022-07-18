أسود هاربة تثير الرعب في أفريقيا.. لم تعد تخاف من البشر !

المصدر: جوهانسبرغ - أ ف ب

قُتلت ستة أسود بعد هروبها من محمية للصيد في جنوب إفريقيا وترويع السكان الذين يعيشون في الجوار، على ما أعلنت السلطات المعنية بالحياة البرية الاثنين.

وأوضحت السلطات أن حراساً في مقاطعة كوازولو-ناتال في شرق البلاد قتلوا الأسود بعدما احتج السكان على عدم قدرتهم على السير بأمان في الليل.

وقال موسى منتامبو الناطق باسم محمية "ايزيمفيلو كيه زد إن" للحياة البرية: "كان الغضب يتصاعد فيما كانت هناك مخاوف من أن الأسود لم تعد تخاف من البشر".

وأضاف أن الأسود قتلت ست أبقار على الأقل ولم تعد تهرب عند رؤيتها بشرا وبدلا من ذلك كانت تسير نحوهم.

وعالمياً، يتناقص عدد الأسود التي تعيش في البرية لكن في جنوب إفريقيا تتنامى أعدادها وقد وصلت إلى 3500 أسد، وفقا لجمعيات معنية بالحياة البرية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news