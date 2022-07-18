لص يسرق متجراً بحيلة غريبة لا تخطر على بال !

المصدر: ترجمات – الإمارات اليوم

تسعى إدارة شرطة هيوستن في الولايات المتحدة إلى تحديد هوية لص غريب قام بشراء قناع للوجه من متجر صغير ثم استخدمه لسرقة نفس المتجر.

وقالت إدارة الشرطة وفقا لشبكة "فوكس 26" إن السرقة حدثت في حوالي الساعة الرابعة صباحاً، حيث دخل اللص متجرًا صغيرًا في مبنى بشارع كولين بالقرب من جنوب شرق هيوستن، وتظاهر بأنه زبون واشترى قناعًا للوجه، ثم تجول داخل المتجر حتى غادر زبائن آخرون، وأظهرت كاميرات المراقبة خلال تلك الفترة الموظف يقوم من خلف ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية إلى مقدمة المتجر لإعادة تخزين البضائع، ثم عاد حين قام اللص بارتداء قناع الوجه الذي كان اشتراه منذ قليل، من ذات البائع، وأخرج مسدسًا لإجبار الموظف على فتح ماكينة النقدية، وهرب اللص من المتجر في اتجاه غير معروف.

ونشر مسؤولو الشرطة صورة الرجل دون قناع، مطالبة العامة بتقديم معلومات لتحديد المشتبه به. مشيرة إلى أنه شوهد آخر مرة يرتدي قميصًا أبيض وسروالًا قصيرًا.

وذكرت المحطة أن تقديم معلومات قيمة للشرطة تؤدي إلى توجيه الاتهام أو القبض على أي مشتبه به في جناية ممكن أن تقود إلى مكافأة نقدية تصل إلى 5000 دولار.

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