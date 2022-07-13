«دبي لرعاية النساء والأطفال» تتعاون مع «فرجان».. لنشر الوعي بطرق مبتكرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مذكرة تفاهم مع «فرجان دبي»، بهدف توطيد أواصر التعاون بينهما، وتبادل الخبرات والمهارات المبتكرة بما يتناسب مع رؤية وأهداف الطرفين.

وبموجب المذكرة ستتعاون الجهتان في نشر الوعي وتغطية أهم الخدمات التي تقدم للمجتمع، والاستفادة من الحملات السابقة التي عملت بها المؤسسة عن طريق إعادة النشر من خلال صُنّاع المحتوى التابعين لـ«فرجان دبي»، وعمل مقابلات مع أعضاء فريق المؤسسة للتعريف بهم وبنوع الأعمال التي يتم تقديمها لخدمة المجتمع.

ووقّعت مذكرة التفاهم في مقر مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مديرة إدارة التثقيف وخدمة المجتمع في المؤسسة شمس المهيري، ومديرة ومؤسس «فرجان دبي» علياء الشملان الزعابي.

وقالت شمس المهيري: «في إطار حرصنا على تفعيل وتنمية علاقات الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات والجهات الفاعلة في الدولة، وقعت المؤسسة مع (فرجان دبي) مذكرة تهدف لتحقيق أهداف عدة، يتصدرها نشر الوعي بطرق مبتكرة، بعيداً عن النمطية والبرامج التقليدية المقدمة للمجتمع». وأضافت «نستلهم خططنا ومنهجيتنا من قيادتنا التي حرصت على الاستثمار بالإنسان قبل المكان، إذ وضعت المؤسسة جهوداً واضحة في توفير بيئة مؤهلة ومبدعة تشجع الموظف على خلق مسارات عمل جديدة ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع، فضلاً عن تبنّيه لأفضل الممارسات المحلية والعالمية في هذا المجال». بينما أكدت علياء الزعابي أن «(فرجان دبي) تعمل على مد جسور التواصل البناء بين مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال والمجتمع بطرق غير تقليدية نبني من خلالها الثقة بين الفرد والمؤسسة، إذ إن تشجيع المشاركة المجتمعية في الخدمات والبرامج المقدمة سينتج عنه الوصول إلى نتائج حقيقية ومستدامة تسهم في تحقيق التماسك الاجتماعي». وأضافت «سنسعى لتسليط الضوء على عمل وإنجازات مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وننقلها للمجتمع بطريقة سلسة وبسيطة تعطي للأفراد حرية التعبير عن أبرز اقتراحاتهم ومخاوفهم».

الطرفان وقّعا مذكرة تفاهم بهدف توطيد أواصر التعاون بينهما، وتبادل الخبرات والمهارات.

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