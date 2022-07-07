«إم بي سي مصر» تحصد الدرع الماسية من «يوتيوب»

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

حصدت قنوات «إم بي سي مصر» الدرع الماسية لمؤسسة «يوتيوب»، بعد أن تجاوز عدد المُشتركين عبر منصتها على «يوتيوب» 10 ملايين مُشترك، لتحتل المرتبة الأولى بين كل القنوات في مصر في عدد المُشتركين عبر قنوات «يوتيوب»، حسبما أفاد بيان لإدارة القناة أمس.

وقالت القناة، إن درع «اليوتيوب» وصلت من أميركا إلى مقر قنوات «إم بي سي مصر»، حيث ستنضم لمعرض الجوائز والدروع والشهادات الدولية والعربية التي حصدتها القنوات عبر مسيرتها.

ووصل عدد المُشتركين الفعلي حالياً عبر قناة «إم بي سي مصر» على «يوتيوب» إلى 11.7 مليون مُشترك، وعدد المتابعين عبر الصفحة الرسمية لـ«فيس بوك» إلى 29 مليوناً.

وأشار البيان إلى أن «إم بي سي مصر» تقدم مجموعة متميزة من الأعمال الدرامية التي تُرضي مُختلف أذواق الأسرة المصرية والعربية.

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