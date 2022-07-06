جدول وجهات دبي خلال عيد الأضحى.. حافل بالفرح

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستعد وجهات دبي لاستقبال عيد الأضحى المبارك بجدول فعاليات مليء بأفضل عروض التسوق، وتجارب المأكولات المتنوعة، والأنشطة والعروض الفنية والترفيهية الممتعة، والباقات الفندقية المميزة، ضمن أجواء احتفالية بصحبة أفراد العائلة والأصدقاء، بما يؤكد مكانة دبي، المدينة الأفضل للعيش والزيارة في العالم في كل الأوقات.

وتحتفي جزيرة «بلوواترز» بعيد الأضحى بفعاليات مستوحاة من الثقافة الإماراتية، إذ تستضيف مجموعة من العروض التراثية التي تقدمها فرقة العوايد الحربية السبت المقبل في «ذا وارف»، إلى جانب العروض الفنية المعاصرة وتجارب المأكولات الإماراتية الشهية لتعرف زوارها من حول العالم بالموروث الثقافي الغني للدولة.

وسيكون الأطفال على موعد مع شخصيتي «مدهش» و«دانة» الأحد المقبل في «ذا وارف»، وسيجد الزوار أفضل عروض المطاعم العالمية الشهيرة.

وستكون «ذا أوتلت فيليدج» وجهة مثالية للاستعداد للعيد وانتقاء الأزياء المميزة من أشهر العلامات التجارية أو الاستمتاع بتجارب وعروض تسوق أجمل الأزياء، بما ذلك الأزياء الراقية من «دولتشي آند غابانا» و«هوغو بوس». وسيستمتع زوار وجهة التسوق والترفيه الداخلية الرائدة المستوحاة من التصاميم المعمارية لمنطقة توسكانا الإيطالية الخلابة بعروض ترفيهية حية على مدار ثلاثة أيام في الفترة من التاسع إلى 11 الجاري، وتشارك فرقة التراث الإماراتية «أيالا» في العروض الفنية الأحد المقبل، كما سيزور الثنائي مدهش ودانة أصدقاءهما الأطفال في «ذا أوتلت فيليدج» في 15 الجاري.

ويستقبل سوق مدينة جميرا زواره ليحتفي معهم بالعيد بأسلوب إماراتي أصيل، إذ تتزين الوجهة بلوحات الخط العربي الأنيق، وتتردد في أروقتها أنغام العود والإيقاعات التراثية. وتقدم الوجهة المصممة على شكل سوق عربي تقليدي، مزيداً من أجواء البهجة والفرح، من خلال عروض نسج السجاد الحية وفعالية التقاط الصور مع الصقور المتاحة للجميع. كما تضم الوجهة المزيد من الملامح التراثية الإماراتية في زواياها مثل شِباكِ الصيد، التي تروي قصة هذه المهنة وارتباط تاريخ الدولة بالبحر وثرواته.

وترحّب «الخوانيج ووك» بزوارها وسط أجواء من المرح والبهجة في العيد للاستمتاع بتجارب التسوّق وقضاء أمتع الأوقات مع العائلة وتذوق أشهى الأطباق، ضمن أجواء احتفالية ممتعة. وستقدم الوجهة لزوارها باقة من العروض الثقافية المتنوعة، بمشاركة فرقة العوايد الحربية الإثنين المقبل لتقديم أجمل اللوحات الفنية التراثية الإماراتية، وسيكون الزوار الصغار على موعد مع «مدهش» و«دانة» الأحد والإثنين المقبلين لالتقاط الصور ومشاركة بهجة العيد معهم.

ويمكن لعشاق التراث وعبق التاريخ الأصيل زيارة وجهة «السيف» لقضاء أمتع الأوقات في فترة العيد، إذ يمزج المكان الأصالة مع الحداثة في تناغم يجسد روعته، ويقدم مجموعة من تجارب التسوق والمأكولات الشهية. ويطرح متحف الغموض عروضاً على التذاكر لموسم الصيف للأفراد والمجموعات.

مفاهيم مبتكرة

تعد «بوكس بارك» وجهة مفضلة للباحثين عن تجارب فريدة، إذ تضم علامات ومفاهيم مبتكرة تقدم خيارات تسوق وتجارب مأكولات وأماكن ترفيهية تناسب جميع أفراد العائلة. وتستعد متاجر ومطاعم الوجهة لتقديم أجندة متنوعة من العروض الحصرية خلال عيد الأضحى المبارك. جزيرة «بلوواترز» تحتفي بعيد الأضحى بفعاليات مستوحاة من الثقافة الإماراتية، إذ تستضيف مجموعة من العروض التراثية. «الخوانيج ووك» ترحّب بزوارها وسط أجواء من المرح في العيد للاستمتاع بتجارب التسوّق وقضاء أمتع الأوقات مع العائلة.

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