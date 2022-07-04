ثعبان يقطع الكهرباء عن 10 آلاف أسرة في اليابان ويثير التعاطف

المصدر: موقع الامارات اليوم

تسبب ثعبان تسلل إلى محطة توهوكو للطاقة الكهربائية في اليابان بانقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعة عن حوالي 10 آلاف أسرة وفقا لما ذكرته Japan Today News. وتسبب الثعبان بإغلاق شبكة الأمان في المحطة حوالي الساعة 2 مساءً مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي.

وقالت وسائل الإعلام اليابانية أنه على الرغم من أن السكان كانوا بالتأكيد غير مرتاحين بدون مكيف في يوم صيفي حار، إلا أن الكثير من الناس عبروا عن تعاطفهم مع الثعبان الذي قتلته صعقة الكهرباء، وذلك عبر آلاف البوستات والتعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتسبب حيوانات بتعطيل الحياة في اليابان، حيث ذكرت تقارير إخبارية سابقة من اليابان أن التبول «المفرط» للكلاب على عمود إشارة المرور، تسبب في انهيار إشارة المرور في عام 2021، وفي عام 2013 عطّلت فضلات الطيور 25000 إشارة مرور وليس فقط هذا، بل قال خبراء هذا الأسبوع إن طيورا صعقت بالكهرباء اشتعلت فيها النيران وسقطت على الأرض، مما أدى إلى اشتعال حرائق غابات دمرت منازل وفدادين من الأراضي ولكن دون أن يحدد الخبر المنطقة بوضوح، بحسب موقع «فيوتشرزم».

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