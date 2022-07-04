القدود الحلبية في مؤسسة العويس الليلة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس في دبي، الليلة، محاضرة ثقافية موسيقية بعنوان «القدود الحلبية.. تاريخٌ وفن»، للباحث الموسيقي عبدالقادر بدّور، بمشاركة الفنان وائل حزواني وفرقة موسيقية.

وتنقسم الأمسية إلى جانب نظري وآخر تطبيقي، إذ سيقدم الباحث بدور تمهيداً عن الموسيقى وتاريخها خصوصاً الموسيقى السريانية والترتيلات التي كانت سائدة في المنطقة، وسيتحدث عن القدود الحلبية وسبب التسمية، وستعزف الفرقة نماذج تطبيقية، وسيؤدي المطرب نائل حزواني أغنيات من التراث الأصيل لمدينة حلب العريقة. يذكر أن القدود الحلبية من الفنون الموسيقية السورية الأصيلة، وأدرجت ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية من قبل اليونيسكو في ديسمبر الماضي، وهو فن غنائي نشأ في الأندلس، ثم انتقل إلى بلاد الشام.

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